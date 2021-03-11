«Хватит развлекаться!». Драгунский призвал россиян больше работать

В России запустили пилотный проект круизных железнодорожных туров по двум маршрутам: Москва – Нижний Новгород – Казань – Москва и Москва – Казань – Нижний Новгород – Москва. Поезд в такой поездке напоминает мобильный отель на колесах, также в нем есть ресторан и развлекательный центр. Во время остановок в городах туристам будут проводить экскурсии.

Писатель Денис Драгунский в эфире НСН призвал россиян больше работать, а не развлекаться.