«Хватит развлекаться!». Драгунский призвал россиян больше работать

Писатель Денис Драгунский в эфире НСН призвал россиян больше работать на благо страны после пандемии.

В России запустили пилотный проект круизных железнодорожных туров по двум маршрутам: Москва – Нижний Новгород – Казань – Москва и Москва – Казань – Нижний Новгород – Москва. Поезд в такой поездке напоминает мобильный отель на колесах, также в нем есть ресторан и развлекательный центр. Во время остановок в городах туристам будут проводить экскурсии.

Писатель Денис Драгунский в эфире НСН призвал россиян больше работать, а не развлекаться.

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«С одной стороны, конечно, замечательно, а с другой стороны, дорогие друзья, хватит развлекаться. Особенно в постпандемическую эпоху. Надо делом заниматься. Я почему-то очень в последнее время разлюбил вот это слово «развлекательный». У нас развлекательные центры, развлекательные мероприятия, а надо работать, хотя я понимаю, что это скучно. Но ничего другого мы для своей родины не можем сделать, кроме как работать», – сказал он.

Также Драгунский в интервью НСН раскритиковал идею обязать всех студентов российских вузов изучать документы по Нюрнбергскому процессу, подчеркнув, что любые сомнения по поводу победы СССР над фашисткой Германией неуместны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПутешествияРаботаДенис Драгунский
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