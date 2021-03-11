«Хватит развлекаться!». Драгунский призвал россиян больше работать
Писатель Денис Драгунский в эфире НСН призвал россиян больше работать на благо страны после пандемии.
В России запустили пилотный проект круизных железнодорожных туров по двум маршрутам: Москва – Нижний Новгород – Казань – Москва и Москва – Казань – Нижний Новгород – Москва. Поезд в такой поездке напоминает мобильный отель на колесах, также в нем есть ресторан и развлекательный центр. Во время остановок в городах туристам будут проводить экскурсии.
Писатель Денис Драгунский в эфире НСН призвал россиян больше работать, а не развлекаться.
«С одной стороны, конечно, замечательно, а с другой стороны, дорогие друзья, хватит развлекаться. Особенно в постпандемическую эпоху. Надо делом заниматься. Я почему-то очень в последнее время разлюбил вот это слово «развлекательный». У нас развлекательные центры, развлекательные мероприятия, а надо работать, хотя я понимаю, что это скучно. Но ничего другого мы для своей родины не можем сделать, кроме как работать», – сказал он.
Также Драгунский в интервью НСН раскритиковал идею обязать всех студентов российских вузов изучать документы по Нюрнбергскому процессу, подчеркнув, что любые сомнения по поводу победы СССР над фашисткой Германией неуместны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 079 / сут.
Умерли
90 275+466 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+13 350 / сут.
- Эксперты назвали необычные симптомы сердечного приступа
- Названа дата выхода последнего фильма с Джонни Деппом
- Госдеп пообещал давать отпор «российской дезинформации о вакцинах»
- Госсекретарь США предположил введение новых санкций против «Северного потока-2»
- В США подтвердили готовность усилить помощь Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru