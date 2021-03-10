Драгунский раскритиковал включение Нюрнбергского процесса в учебную программу

Денис Драгунский: «Я думаю, что на юридических или исторических факультетах его и так изучают. А теперь будет как история КПСС в советское время, все обязательно будут учить Нюрнбергский трибунал? С одной стороны, это, конечно, очень важный и полезный материал, но в этой идее мне видится странная и недостойная России некая неуверенность. 75 лет назад наша страна вместе с союзниками разгромила фашистскую Германию, это бесспорный факт. И все время говорить, что кто-то в этом не уверен, что кто-то что-то опровергает как-то странно. Мы победили, и всё», – подчеркнул он в эфире НСН.

