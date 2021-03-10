Драгунский раскритиковал включение Нюрнбергского процесса в учебную программу
Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Журналистам предложили запретить приближаться к правоохранителям на митингах
Журналистам хотят запретить вплотную приближаться к сотрудникам правоохранительных органов во время митингов. С подобной инициативой выступил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Денис Драгунский: «Очень интересная правовая новелла. Осталось спросить, а сотрудникам правоохранительных органов во время митингов можно приближаться к журналистам? Ведь это же взаимный процесс, и будет трудно доказать, кто к кому вплотную приблизился. Знаете, у нас принимается очень много законов, с которыми потом непонятно, что делать, как их интерпретировать с точки зрения здравого смысла или с точки зрения ранее существующего права, как их реально применять», – отметил Драгунский в интервью НСН.
Нюрнбергский процесс могут включить в учебную программу вузов
Изучение документов Нюрнбергского трибунала могут включить в учебную программу российских вузов. Зампред Госдумы Ирина Яровая обратилась в Минобрнауки и МИД по поводу возможности изучения в школах и вузах текста приговора Нюрнбергского трибунала, в частности раздела «Агрессия против СССР».
Денис Драгунский: «Я думаю, что на юридических или исторических факультетах его и так изучают. А теперь будет как история КПСС в советское время, все обязательно будут учить Нюрнбергский трибунал? С одной стороны, это, конечно, очень важный и полезный материал, но в этой идее мне видится странная и недостойная России некая неуверенность. 75 лет назад наша страна вместе с союзниками разгромила фашистскую Германию, это бесспорный факт. И все время говорить, что кто-то в этом не уверен, что кто-то что-то опровергает как-то странно. Мы победили, и всё», – подчеркнул он в эфире НСН.
В России появились круизные железнодорожные туры
В России запустили пилотный проект круизных железнодорожных туров. Поезд в такой поездке становится мобильным отелем на колесах, рестораном и развлекательным центром. Во время остановок в городах туристам будут проводить экскурсии.
Денис Драгунский: «С одной стороны, конечно, замечательно, а с другой стороны, дорогие друзья, хватит развлекаться. Особенно в постпандемическую эпоху. Надо делом заниматься. Я почему-то очень в последнее время разлюбил вот это слово «развлекательный». У нас развлекательные центры, развлекательные мероприятия, а надо работать, хотя я понимаю, что это скучно. Но ничего другого мы для своей родины не можем сделать, кроме как работать», – сказал писатель в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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