«“Затяжной ОРВИ” — не диагноз!»: Доктор Жемчугов о необычном заболевании россиян

Ранее издание «Московский комсомолец» сообщило о том, что многие россияне начали жаловаться на необычные симптомы «затяжного ОРВИ». Заболевание начинается с потери голоса на несколько дней, после чего человек чувствует себя измученным и испытывает сильный, продолжительный кашель. По словам пациентов, болезнь длится месяцами. Вместе с тем тесты на COVID-19 часто дают отрицательные результаты, а симптомы не свойственны для других респираторных заболеваний, например, для гриппа или пневмонии. Жемчугов считает, что в каждом конкретном случае должен быть поставлен этиологический диагноз.

«Важно понимать, что вызвало данный процесс, какой микроб. Возможно сочетание нескольких заболеваний, например, коронавируса, гриппа (при этом он может быть разный — гонконгский или свиной), коклюша, активизировавшегося в нескольких российских регионах (он вызывает затяжной кашель), а также еще пары десятков осложнений после перенесенных инфекций. Следует изучить и анамнез больных — перенесли ли они туберкулез или еще что-то. Все это необходимо, чтобы сделать верные выводы. “Затяжной ОРВИ” — это не диагноз», — сказал Жемчугов.

Также собеседник НСН указал на то, что корректное лечение может подобрать только врач.

«Есть лечение этиотропное, направленное на причину, патогенетическое, которое снимает серьезные вещи, а есть симптоматическое, которое убирает симптомы. Какое лечение подобрать, должен решить только доктор. Нет и не может быть универсального рецепта. Все зависит от того, какой набор причинных микробов у человека, сколько ему лет, какой анамнез, есть ли сопутствующие заболевания — сахарный диабет, болезни сердца. Исходя из этого, будет назначено соответствующее лечение», — подытожил он.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с НСН призвал россиян вакцинироваться от гриппа, а также заявил, что «Спутник V» сегодня является устаревшей вакциной. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

