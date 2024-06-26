У отравившихся в суши-баре в Курске обнаружили сальмонеллу
Сальмонелла была выявлена у нескольких жителей Курска, которые отравились в суши-баре. Как пишетр РИА Новости, об этом заявил главврач Курской областной клинической инфекционной больницы Олег Девянин.
Он отметил, что пациенты поступили в стационар с повышенной температурой, интоксикацией, слабостью, рвотой и диареей.
«Выделена сальмонелла у нескольких человек. По остальным... в ближайшее время будет окончательный результат», — уточнил Девянин.
Ранее в Роспотребнадзоре по Курской области заявили, что морепродуктами отравились 13 клиентов сети суши-баров «Sushi King». Восемь из них попали в больницу состоянии средней тяжести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru