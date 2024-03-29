Хуснуллин заявил о планах продлить МЦД до 11 российских регионов

По его словам, появление МЦД — первый этап развития ЦТУ. Услугами диаметров ежегодно пользуются 800 миллионов человек. Хуснуллин подчеркнул, что это один из крупнейших мировых транспортных узлов.

Замглавы кабмина добавил, что сегодня назрела необходимость продлить МЦД до крупных столиц регионов. Над этой задачей работают столичные власти совместно с РЖД и правительством России, подчеркнул Хуснуллин.

Сегодня специалисты занимаются подготовкой подходов к продлению МЦД, разработкой технико-экономического обоснования и оценкой средств, требуемых для реализации проекта, заявил вице-мэр. По его словам, МЦД строились на паритетных основах между бюджетом РЖД, бюджетом Москвы и федеральным бюджетом. Хуснуллин выразил надежду, что такая же паритетная схема сохранится и для 11 дополнительных маршрутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что старт строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург» (ВСМ-1) — это начало новой истории российских железных дорог.

