Хуснуллин заявил, что на восстановление Крымского моста могут выделить 1-1,3 млрд рублей

«По дополнительным объемам, сколько будет стоить, пока мы видим на уровне 1-1,3 млрд», - сказал он журналистам.

Хуснуллин добавил, что эта сумма может вырасти в связи с использованием систем, в которых увеличено количество металлических элементов

Ранее на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. По данным Минтранса, было повреждено дорожное полотно на пролетах моста, при этом конструкции пролетов остались на опорах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

