Хуснуллин заявил, что на восстановление Крымского моста могут выделить 1-1,3 млрд рублей
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что на восстановление Крымского моста потребуется 1-1,3 млрд рублей, сообщает ТАСС.
«По дополнительным объемам, сколько будет стоить, пока мы видим на уровне 1-1,3 млрд», - сказал он журналистам.
Хуснуллин добавил, что эта сумма может вырасти в связи с использованием систем, в которых увеличено количество металлических элементов
Ранее на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. По данным Минтранса, было повреждено дорожное полотно на пролетах моста, при этом конструкции пролетов остались на опорах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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