Грузовики и автобусы не будут пускать на Крымский мост

Грузовые машины и автобусы пока не будут пропускать через Крымский мост. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, мера принята не из-за отсутствия несущей способности сооружения, а в целях безопасности. Чиновник пояснил, что, сделав двойной пол на фуре, можно заложить тонну взрывчатки.

«Авиация и стальные сети»: Депутат Спиридонов перечислил способы защиты Крымского моста

Грузовики могут попасть в Крым или выехать из него на пароме либо через новые территории, сообщил Хуснуллин во время «Открытого диалога» с сенаторами.

Ранее сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что предложения для президента Владимира Путина по ответу на атаку на Крымский мост и меры по повышению безопасности переправы вырабатываются.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьГрузовикиКрымский Мост

Горячие новости

Все новости

партнеры