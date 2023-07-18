Грузовики и автобусы не будут пускать на Крымский мост
Грузовые машины и автобусы пока не будут пропускать через Крымский мост. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, мера принята не из-за отсутствия несущей способности сооружения, а в целях безопасности. Чиновник пояснил, что, сделав двойной пол на фуре, можно заложить тонну взрывчатки.
Грузовики могут попасть в Крым или выехать из него на пароме либо через новые территории, сообщил Хуснуллин во время «Открытого диалога» с сенаторами.
Ранее сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что предложения для президента Владимира Путина по ответу на атаку на Крымский мост и меры по повышению безопасности переправы вырабатываются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru