Грузовики и автобусы не будут пускать на Крымский мост

Грузовые машины и автобусы пока не будут пропускать через Крымский мост. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, мера принята не из-за отсутствия несущей способности сооружения, а в целях безопасности. Чиновник пояснил, что, сделав двойной пол на фуре, можно заложить тонну взрывчатки.