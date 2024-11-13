Хуснуллин рассказал о борьбе с пробками на дорогах
Автомобилизация россиян к концу десятилетия вырастет в полтора раза, и проблема пробок в городах будет возрастать. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин во время открытого диалога «100 вопросов о будущем России» в национальном центре «Россия».
Для решения проблемы пробок вице-премьер призвал развивать общественный транспорт, парковочные места и сферу такси, передает ТАСС.
Хуснуллин напомнил о новом нацпроекте, направленном на обновление общественного транспорта. Он также включает в себя создание в каждом городе интеллектуальной транспортной системы управления общественным транспортом. В результате все виды общественного транспорта будут объединены в одну систему.
Россия сейчас сравнялась со многими странами по числу автомобилей на душу населения, добавил вице-премьер. Ожидается, что до 2030 года автомобилизация и мобильность россиян вырастет в полтора раза.
В Подмосковье с 1 ноября 2024 года впервые ввели платную парковку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru