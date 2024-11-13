Хуснуллин рассказал о борьбе с пробками на дорогах

Хуснуллин напомнил о новом нацпроекте, направленном на обновление общественного транспорта. Он также включает в себя создание в каждом городе интеллектуальной транспортной системы управления общественным транспортом. В результате все виды общественного транспорта будут объединены в одну систему.

Россия сейчас сравнялась со многими странами по числу автомобилей на душу населения, добавил вице-премьер. Ожидается, что до 2030 года автомобилизация и мобильность россиян вырастет в полтора раза.

В Подмосковье с 1 ноября 2024 года впервые ввели платную парковку.



