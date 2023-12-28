Хуснуллин: правительство рассматривает продажу жилья в рассрочку и лизинг
Помимо ипотеки, кабмин в настоящее время рассматривает и другие альтернативные механизмы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости.
Он рассказал об положительном опыте Татарстана, где с 2000 года жильё предоставляется в рассрочку. Хуснуллин уточнил, что жилье строится на бюджетные деньги, а затем передается гражданам под определенный процент. По его словам, в Башкирии активно используются ссудо-сберегательные кассы.
«Мы действительно рассматриваем возможность продажи жилья в рассрочку. Мы рассматриваем вопросы лизинга. Смотрим иные какие-то схемы», - заверил вице-премьер.
Он подчеркнул, что в России необходимо использовать все возможные механизмы для того, чтобы снизить стоимость квадратного метра. В этой стоимости большая часть – это финансовые услуги банков, пояснил Хуснуллин.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что льготную ипотеку продлят в регионах с невысоким спросом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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