Хуснуллин: правительство рассматривает продажу жилья в рассрочку и лизинг

Он рассказал об положительном опыте Татарстана, где с 2000 года жильё предоставляется в рассрочку. Хуснуллин уточнил, что жилье строится на бюджетные деньги, а затем передается гражданам под определенный процент. По его словам, в Башкирии активно используются ссудо-сберегательные кассы.

«Мы действительно рассматриваем возможность продажи жилья в рассрочку. Мы рассматриваем вопросы лизинга. Смотрим иные какие-то схемы», - заверил вице-премьер.

Он подчеркнул, что в России необходимо использовать все возможные механизмы для того, чтобы снизить стоимость квадратного метра. В этой стоимости большая часть – это финансовые услуги банков, пояснил Хуснуллин.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что льготную ипотеку продлят в регионах с невысоким спросом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

