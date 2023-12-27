ЦБ ужесточит требования к ипотеке с 1 марта 2024 года
Банк России с 1 марта следующего года повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для кредитных организаций. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Как отметили в ЦБ, стандарты ипотеки на фоне быстрого роста выдач кредитов существенно ухудшились.
«Банк России повышает ... надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан», — подчеркнули в регуляторе.
Надбавки повысят по займам, выдаваемым россиянам с высоким показателем долговой нагрузки. При ПДН выше 80% и первоначальном взносе 10-15 процентов надбавку увеличат с 6 до 9, при взносе 15-20% — с 4 до 8, для взноса 20-30% — с 3 до 7. При этом надбавка при взносе 30-50% составит шесть (вместо двух), для взноса от 50% — пять (вместо одного).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ ужесточит требования к ипотеке с 1 марта 2024 года
- Мэр Уфы нашел отголоски своего детства в «Слове пацана»
- «Мир горит корью»: Попова заявила, что вирусы завезли в Россию из 16 стран
- СМИ: Киркорова вырежут из новогоднего эфира
- Умер министр из кабинета Меркель и экс-глава бундестага Вольфганг Шойбле
- Коста Лакоста и Валерия перепели хит «Смысловых галлюцинаций» «Вечно молодой»
- В Москве арестовали за взятку главу предприятия по производству вакцин «Конвасэл»
- Умер первый глава администрации Кировской области Василий Десятников
- Российская академия художеств отрицает планы отставки президента Церетели
- Таможенники передали на нужды СВО конфискованные товары на 520 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru