ЦБ ужесточит требования к ипотеке с 1 марта 2024 года

Как отметили в ЦБ, стандарты ипотеки на фоне быстрого роста выдач кредитов существенно ухудшились.

«Банк России повышает ... надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан», — подчеркнули в регуляторе.

Надбавки повысят по займам, выдаваемым россиянам с высоким показателем долговой нагрузки. При ПДН выше 80% и первоначальном взносе 10-15 процентов надбавку увеличат с 6 до 9, при взносе 15-20% — с 4 до 8, для взноса 20-30% — с 3 до 7. При этом надбавка при взносе 30-50% составит шесть (вместо двух), для взноса от 50% — пять (вместо одного).

