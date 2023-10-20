Хуснуллин поручил Минпромторгу ужесточить требования к детским креслам

Информацию подтвердил представитель зампреда правительства. Министерству следует проработать меры до 15 ноября.

Действующие правила дорожного движения обязывают возить детей до 7 лет в автомобиле в ДУУ, детей 7-11 лет — перевозить с использованием штатных ремней безопасности, если позволяют рост и вес. За нарушение правил грозит штраф в размере 3 тысячи рублей.

Как отметил глава Научно-исследовательского центра по испытаниям и доводке автомототехники ФГУП НАМИ Денис Загарин, основная проблема заключается в «корректорах» и «адаптерах» ремней безопасности — треугольных накладках с застежкой. Их стоимость намного ниже, чем цена автокресел, однако подобные устройства не обеспечивают защиту ребенка, который при ДТП выскользнет из-под адаптера или получит повреждения. Эксперт также предупредил об опасности так называемых бескаркасных автокресел — тканевых рюкзаков, прикрепляемых к штатному ремню безопасности. Загарин считает, что подобные устройства необходимо убирать из продажи. Такое мнение поддерживают в Роскачестве, ведомство «постоянно ведет борьбу» с продажей таких девайсов.

Адаптеры почти полностью исчезли из офлайновой торговли, однако остаются в продаже в интернет-магазинах. Для борьбы с распространением этих устройств Росстандарт предложил внедрять инструменты «цифровизации и искусственного интеллекта», которые будут предотвращать создание новых страниц с такими товарами. Специалисты считают, что в случае с продажей «неправильных» ДУУ будут эффективны оборотные штрафы для магазинов.

