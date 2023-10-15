В ДТП в Калужской области пострадали восемь детей
В дорожно-транспортном происшествии в Калужской области пострадали 10 человек, включая восемь детей, заявила пресс-служба регионального управления МВД.
Происшествие произошло на шестом километре трассы Р-132. Водитель автомобиля Opel не справился с управлением и столкнулся с машиной Peugeot Boxer.
«В результате ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса: восемь несовершеннолетних и двое взрослых. Все они доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в региональном управлении МВД.
В Московской области пьяный сотрудник полиции переехал на автомобиле мужчину, лежавшего на проезжей части, передает «Радиоточка НСН».
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