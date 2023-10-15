В ДТП в Калужской области пострадали восемь детей

Происшествие произошло на шестом километре трассы Р-132. Водитель автомобиля Opel не справился с управлением и столкнулся с машиной Peugeot Boxer.

«В результате ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса: восемь несовершеннолетних и двое взрослых. Все они доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в региональном управлении МВД.

В Московской области пьяный сотрудник полиции переехал на автомобиле мужчину, лежавшего на проезжей части, передает «Радиоточка НСН».

