Хуснуллин: Нелегальной миграции в РФ больше не будет
Нелегальной миграции больше не будет в России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после заседания межправительственной комиссии России и Таджикистана по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом пишет РИА Новости.
«Нелегальной миграции нас в стране больше не будет... Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально», — подчеркнул зампред правительства.
По словам Хуснуллина, РФ и Таджикистану необходимо создать подрабочую группу и расписать шаги по обеспечению безопасности стран. Вице-премьер призвал провести «большую разъяснительную и организационную работу», чтобы стороны наладили обмен данными и «четко знали, как дальше работать».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что до декабря нижняя палата парламента рассмотрит пять законопроектов о миграционной политике.
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