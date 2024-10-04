Хуснуллин: Нелегальной миграции в РФ больше не будет

Нелегальной миграции больше не будет в России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после заседания межправительственной комиссии России и Таджикистана по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом пишет РИА Новости.

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«Нелегальной миграции нас в стране больше не будет... Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально», — подчеркнул зампред правительства.

По словам Хуснуллина, РФ и Таджикистану необходимо создать подрабочую группу и расписать шаги по обеспечению безопасности стран. Вице-премьер призвал провести «большую разъяснительную и организационную работу», чтобы стороны наладили обмен данными и «четко знали, как дальше работать».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что до декабря нижняя палата парламента рассмотрит пять законопроектов о миграционной политике.

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ФОТО: РИА Новости
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