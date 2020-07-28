Художник пожелал Шнурову не потерять лицо в Хабаровске

В Хабаровск прилетел музыкант Сергей Шнуров, чтобы пообщаться с местными жителями на фоне протестов и снять о них фильм.

Художник Андрей Бильжо в эфире НСН пожелал Сергею Шнурову не потерять лицо.

Шнуров отказался от участия в выборах в Госдуму в 2021 году

«Скажу только одно. Сергей, главное не потерять свое лицо, об этом нужно помнить. Будь осторожен», – сказал он.

Кроме того, Андрей Бильжо в эксклюзивном интервью НСН отметил, что во всех странах необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности касательно COVID-19, так как вирус никуда не ушел. Об этом, в частности, свидетельствуют данные ВОЗ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Андрей БильжоХабаровскСергей Шнуров
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