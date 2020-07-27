Шнуров отказался от участия в выборах в Госдуму в 2021 году

Экс-лидер группы «Ленинград», сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров заявил, что не намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

Об этом шоумен, как передает портал "Хабаровский край сегодня", сообщил в Хабаровске, куда приехал поддержать акции протеста против ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и назначения врио главы региона Михаила Дегтярева.