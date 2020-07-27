Шнуров отказался от участия в выборах в Госдуму в 2021 году

Экс-лидер группы «Ленинград», сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров заявил, что не намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

Об этом шоумен, как передает портал "Хабаровский край сегодня", сообщил в Хабаровске, куда приехал поддержать акции протеста против ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и назначения врио главы региона Михаила Дегтярева.

Шнуров посвятил стихотворение протестующим в Хабаровске

Шнуров заявил, что вступление в партию еще не означает, что он обязательно будет участвовать в выборах.

Также он отметил, что не собирается участвовать в выборах губернатора Хабаровского края.

Ранее Сергей Шнуров принял участие в демонстрации в Хабаровске. Он подчеркнул мирных характер акций протеста в городе.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ПротестыХабаровский КрайСергей Шнуров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры