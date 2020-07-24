Экономист: Пенсионный налоговый вычет не поможет скопить на старость

Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов предложили ввести в России отдельный налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей для граждан, которые решили сами копить на будущую пенсию. Авторы инициативы предположили, что это поможет быстро увеличить добровольные накопления.

Экономист Денис Ракша заявил НСН, что сейчас каждый стремится залатать возникшие из-за пандемии финансовые дыры.