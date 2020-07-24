Экономист: Пенсионный налоговый вычет не поможет скопить на старость
Экономист Денис Ракша предположил в интервью НСН, что негосударственные Пенсионные фонды всего лишь стремятся восполнить выпадающие доходы.
Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов предложили ввести в России отдельный налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей для граждан, которые решили сами копить на будущую пенсию. Авторы инициативы предположили, что это поможет быстро увеличить добровольные накопления.
Экономист Денис Ракша заявил НСН, что сейчас каждый стремится залатать возникшие из-за пандемии финансовые дыры.
«В связи с антикризисными мероприятиями пенсионные фонды потеряли некоторую часть своих поступлений. Поскольку увеличилась безработица, для компаний были уменьшены отчисления в пенсионные фонды, мне представляется, что таким образом они пытаются компенсировать свои выпадающие доходы. Видимо, еще не одно будет подобное предложение. Но граждане наши таким образом не копят себе на пенсию», - резюмировал эксперт по финансам.
«Сейчас все теряют деньги, и все пытаются компенсировать эти потери»
Сейчас объем негосударственных пенсионных фондов оценивается в 3 триллиона рублей и по данным ЦБ за первый квартал сократился на 1,3%.
Негосударственные пенсионные фонды полагают, что лимит для исчисления льготы следует увеличить до 400 тысяч рублей либо до 6% от зарплаты. Таким образом россияне смогли бы возвращать с добровольных взносов на будущую пенсию до 52 тысяч ежегодно.
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