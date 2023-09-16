Хью Джекман разводится с супругой после 27 лет брака
Актер Хью Джекман разводится с женой, актрисой Деборрой-Ли Фернесс, после 27 лет брака. Об этом пишет журнал People, ссылаясь на заявление пары.
«Мы были благословлены тем, что почти три десятилетия прожили вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Сейчас наш путь меняется», — говорится в заявлении четы.
Супруги приняли решение «разойтись, чтобы продолжить свой индивидуальный рост».
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс поженились в 1996 году, у пары двое приемных детей — 23-летний Оскар Максимилиан и 18-летняя Ава Элиот.
Ранее стало известно, что бывший игрок сборной России по футболу Павел Погребняк развелся с женой, блогером Марией Погребняк (Шаталовой), пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru