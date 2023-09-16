Хью Джекман разводится с супругой после 27 лет брака

«Мы были благословлены тем, что почти три десятилетия прожили вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Сейчас наш путь меняется», — говорится в заявлении четы.

Супруги приняли решение «разойтись, чтобы продолжить свой индивидуальный рост».

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс поженились в 1996 году, у пары двое приемных детей — 23-летний Оскар Максимилиан и 18-летняя Ава Элиот.

Ранее стало известно, что бывший игрок сборной России по футболу Павел Погребняк развелся с женой, блогером Марией Погребняк (Шаталовой), пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

