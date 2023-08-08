Натали Портман разводится с мужем после 11 лет брака
Американская актриса Натали Портман решила развестись с хореографом Бенжаменом Мильпье, сообщил портал US Weekly.
Отмечается, что актриса не смогла простить измену супруга. Пара пыталась наладить брак, но приняла решение расстаться
«В настоящее время у них ничего не получается», - сказал источник издания.
На прошлой неделе Портман заметили без обручального кольца. До этого фотографы застали ее плачущей во время прогулки с семьей в парке.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 2 августа объявил о расставании со своей супругой Софи Грегуар-Трюдо после 18 лет брака, передает «Радиоточка НСН».
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