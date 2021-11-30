Три человека пострадали в Ялте из-за урагана

Все пострадавшие госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Двое из них — пенсионеры. Один из них получил травму спины, есть подозрение на перелом позвоночника. Кроме того, ветка упала на голову 16-летнему несовершеннолетнему.

В городе прогнозируется ветер с порывами до 35 метров в секунду. При этом погодные условия могут еще ухудшиться.

Как сообщалось ранее, около 200 судов ожидают прохода через Керченский мост, очередь образовалась из-за непогоды.

