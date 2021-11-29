Около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив из-за непогоды

Около 200 судов ожидают прохода через Керченский мост, очередь образовалась из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

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По словам пресс-секретаря ведомства Алексея Кравченко, проход судов разрешен, однако есть запрет на высадку лоцманов, в связи с чем по факту Керченский пролив для судов закрыт.

В ведомстве уточнили, что около 100 судов ждут прохода с севера на юг, еще столько же - с юга на север.

По данным ведомства, скорость ветра в настоящее время составляет около 15 м/с.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:КораблиКерченский Пролив
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