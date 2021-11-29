Около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив из-за непогоды
Около 200 судов ожидают прохода через Керченский мост, очередь образовалась из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.
По словам пресс-секретаря ведомства Алексея Кравченко, проход судов разрешен, однако есть запрет на высадку лоцманов, в связи с чем по факту Керченский пролив для судов закрыт.
В ведомстве уточнили, что около 100 судов ждут прохода с севера на юг, еще столько же - с юга на север.
По данным ведомства, скорость ветра в настоящее время составляет около 15 м/с.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 860 / сут.
Умерли
274 тыс.+1 209 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+27 700 / сут.
- Около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив из-за непогоды
- Гинцбург: Модификация вакцины под «омикрон» займет не более 10 дней
- «Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
- Медведев: Нельзя допустить в РФ возникновения этнических анклавов
- «Спартак» ушел от поражения в матче РПЛ в добавленное время
- США не планируют новых ограничений из-за «омикрона»
- Россия не собирается возвращать представительство при НАТО в Брюсселе
- Градский перед смертью успел жениться на Марине Коташенко
- Политик из Новой Зеландии со схватками доехала до роддома на велосипеде
- Стал известен шорт-лист просветительской премии «Знание»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru