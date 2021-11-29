Число жертв урагана в Стамбуле достигло четырёх
Четыре человека погибли из-за урагана в Стамбуле, сообщила администрация губернатора провинции.
В сообщении говорится, что пострадали 19 граждан, состояние троих из них врачи оценивают, как тяжёлое.
По данным администрации, ураганный ветер разрушил крыши 33 домов, были повалены 52 светофора и 192 дерева, обломками повреждены десятки автомобилей.
Ранее агентство «Анадолу» сообщило, что в районе Эсеньюрт сорванная ветром крыша здания упала на женщину с ребёнком, а в Султангази на прохожего упали на бетонные куски строящегося здания.
Шесть самолётов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле, движение судов по проливу Босфор было приостановлено, сообщает «Свободная пресса».
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