Число жертв урагана в Стамбуле достигло четырёх

Четыре человека погибли из-за урагана в Стамбуле, сообщила администрация губернатора провинции.

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В сообщении говорится, что пострадали 19 граждан, состояние троих из них врачи оценивают, как тяжёлое.

По данным администрации, ураганный ветер разрушил крыши 33 домов, были повалены 52 светофора и 192 дерева, обломками повреждены десятки автомобилей.

Ранее агентство «Анадолу» сообщило, что в районе Эсеньюрт сорванная ветром крыша здания упала на женщину с ребёнком, а в Султангази на прохожего упали на бетонные куски строящегося здания.

Шесть самолётов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле, движение судов по проливу Босфор было приостановлено, сообщает «Свободная пресса».

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