«Хризантемы против роз»: Флорист рассказала, как подорожают букеты к выпускным
Сегодня хризантема стоит даже дороже чем роза, рассказала НСН флорист Ольга Селиванова.
Букеты перед последним звонком подорожают на 15-20%, а самыми ходовыми цветами для торжественных мероприятий остаются розы, рассказала в беседе с НСН флорист Ольга Селиванова.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов анонсировал, что в этом году последние звонки в школах пройдут 24-25 мая, а выпускные вечера - 28-29 июня. Аналитики "Эвотор" посчитали, что самый большой чек за покупку букета на последний звонок и выпускной, традиционно, в Москве – это в среднем 2,5 тысячи рублей за букет. В то время как в Санкт-Петербурге граждане тратят на букет около 2 тысяч рублей.
Флорист Селиванова заверила, что ожидается традиционное подорожание цветов перед предстоящими мероприятиями.
«На последний звонок обязательно будет какое-то подорожание, конечно. Оно уже сейчас есть. А букеты подорожали в среднем на 15-20% точно, по сравнению с прошлым годом. Перед выпускными цветы тоже подорожают, не меньше чем на 10%», - отметила она.
Самыми популярными цветами для важных событий остаются розы, отметила она.
«Самые ходовые и универсальные цветы - это, конечно, розы. Но в основном дарят от класса какой-то большой сборный букет, в котором разные цветы: розы, хризантемы, гвоздики. При этом нет такого, чтобы роза была дороже. Розы даже дешевле, чем хризантемы. Роза, например, будет 150 рублей стоить, а хризантема 200 рублей», - подчеркнула Селиванова.
Флорист также отметила, что сегодня на рынке поставщиков цветов в Россию появился новый игрок, однако, он сильно проигрывает устоявшимся партнерам.
«Цветы везут из Эквадора, Голландии, и даже Китай появился. Из Китая много чего везут и это такой не очень качественный товар. Его сначала брали, а теперь перестали, и внимания на него уже не обращают. Такой товар не конкурирует абсолютно с тем цветком, который сейчас у нас из Эквадора, Голландии и Израиля», - пояснила Селиванова.
Ранее стало известно, что в феврале 2024 года средний чек на букет цветов вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД», напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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