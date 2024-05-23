«Хризантемы против роз»: Флорист рассказала, как подорожают букеты к выпускным

Букеты перед последним звонком подорожают на 15-20%, а самыми ходовыми цветами для торжественных мероприятий остаются розы, рассказала в беседе с НСН флорист Ольга Селиванова.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов анонсировал, что в этом году последние звонки в школах пройдут 24-25 мая, а выпускные вечера - 28-29 июня. Аналитики "Эвотор" посчитали, что самый большой чек за покупку букета на последний звонок и выпускной, традиционно, в Москве – это в среднем 2,5 тысячи рублей за букет. В то время как в Санкт-Петербурге граждане тратят на букет около 2 тысяч рублей.