«Будет три ромашки!»: Цветочный бизнес «завянет» после запрета импорта из Европы

По ее словам, цветочный бизнес в России нуждается в помощи государства.



«Безусловно, введение ограничений на ввоз импортного цветка даст возможность местному производителю взять рынок в свои руки, но это точно не произойдет быстро: один сезон точно будет скудным, а вот следующий уже даст свои плоды в случае серьезной поддержки российских фермеров со стороны государства. Нужны не кредиты со сниженными ставками, а нормальные полноценные субсидии, как в любой другой отрасли сельского хозяйства. Кроме того, дотации нужны не только для тех, кто цветок выращивает, но и для тех, кто его продает. Например, государство могло бы оплатить стартапам аренду на год, ведь в столице стоимость аренды неподъемная для новичков. Салоны цветов открываются и закрываются через три месяца, так как просто не тянут аренду, а это львиная доля расходной части бюджета цветочного салона», - отметила Азарова.

Ранее стало известно, что недорогое вино из Италии, Испании и Франции на полках российских магазинов подорожает на 35% во втором полугодии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Это связано с тем, что правительство России ранее приняло решение повысить акциз на вино с 1 мая 2024 года с 36 до 108 рублей за литр, то есть в три раза. Кроме того, с 1 августа 2023 года ставка импортной пошлины на вина увеличивается с 12,5% до 20%.

