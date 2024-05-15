«Будет три ромашки!»: Цветочный бизнес «завянет» после запрета импорта из Европы
В случае запрета ввоза цветов из Европы, полки российских цветочных магазинов опустеют, рассказала НСН совладелец студии декора и флористики «Элементы прекрасного» Вера Азарова.
Совладелец студии декора и флористики «Элементы прекрасного» Вера Азарова в беседе с НСН рассказала, что возможное ограничение импорта цветов из Европы даст возможность отечественным производителям взять рынок в свои руки.
Глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила, что ведомство может ограничить ввоз цветов из недружественных стран. По ее словам, министерство совместно с Минэкономразвития рассматривает такие меры таможенно-тарифного регулирования.
«В случае запрета на импорт цветов из недружественных стран цены на импортные цветы вряд ли сильно изменятся, особенно летом и ранней осенью, так как в сезон на рынке представлен довольно большой объем отечественного цветка. Также на российский рынок активно выходит китайский продукт, он не лучшего качества, но, думаю, все равно займет свою нишу. Не очень хорошее качество цветов из Китая объясняется нюансами транспортировки. Местные производители, в отличие от европейских, пока не научились правильно выращивать и перевозить цветы, чтобы они хорошо выглядели и могли долго стоять. А вот ассортимент цветов на российском рынке поредеет, так как все цветы из Европы едут к нам через аукцион в Голландии, ощутимо это станет в межсезонье. Перекрыть поставки цветов из Европы - значит оставить нас с тремя ромашками», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, цветочный бизнес в России нуждается в помощи государства.
«Безусловно, введение ограничений на ввоз импортного цветка даст возможность местному производителю взять рынок в свои руки, но это точно не произойдет быстро: один сезон точно будет скудным, а вот следующий уже даст свои плоды в случае серьезной поддержки российских фермеров со стороны государства. Нужны не кредиты со сниженными ставками, а нормальные полноценные субсидии, как в любой другой отрасли сельского хозяйства. Кроме того, дотации нужны не только для тех, кто цветок выращивает, но и для тех, кто его продает. Например, государство могло бы оплатить стартапам аренду на год, ведь в столице стоимость аренды неподъемная для новичков. Салоны цветов открываются и закрываются через три месяца, так как просто не тянут аренду, а это львиная доля расходной части бюджета цветочного салона», - отметила Азарова.
Ранее стало известно, что недорогое вино из Италии, Испании и Франции на полках российских магазинов подорожает на 35% во втором полугодии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Это связано с тем, что правительство России ранее приняло решение повысить акциз на вино с 1 мая 2024 года с 36 до 108 рублей за литр, то есть в три раза. Кроме того, с 1 августа 2023 года ставка импортной пошлины на вина увеличивается с 12,5% до 20%.
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