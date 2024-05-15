«Импорт 70%»: Армения заменит Европу на цветочных прилавках России

Помимо Европы на российский рынок поставляют цветы из Азии и Армении, рассказала НСН совладелец студии декора и флористики «Элементы прекрасного» Вера Азарова.

Армения сможет заместить европейских поставщиков цветов на российском рынке, рассказала НСН совладелец студии декора и флористики «Элементы прекрасного» Вера Азарова.

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Глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила, что ведомство может ограничить ввоз цветов из недружественных стран. По ее словам, министерство совместно с Минэкономразвития рассматривает такие меры таможенно-тарифного регулирования.

«Кроме Европы, в Россию везут цветы с Востока, например, из того же Китая, Таиланда. На российском рынке появился новый хороший игрок - это Армения. Армения поставляет розы очень приличного качество. В силу того, что страна находится от России недалеко, упрощается транспортировка, за счет чего сокращаются и расходы. Розы из Армении, может, и не такие стойкие, как эквадорские или кенийские, но точно не хуже российских. Кроме того, Армения импортирует в Россию отличные гвоздики и альстрёмерии. Поэтому, если какие-то европейские цветы и пропадут с российского рынка, то Армения может спокойно занять их место», - сказала собеседница НСН.
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По ее словам, в России можно выращивать все те цветы, что ввозятся из-за границы.

«Сейчас 70% рынка в России - это импортный цветок, но российские фермеры уже предлагают весь ассортимент, кроме субтропической экзотики. Но и по этим позициям предложения, думаю, не за горами. Сейчас все, что мы могли бы выращивать сами, едет из-за границы. Природные ресурсы нам позволяют это делать. Дело за малым - реальная поддержка от государства, а не просто заявления с трибун», - отметила Азарова.

Ранее стало известно, что недорогое вино из Италии, Испании и Франции на полках российских магазинов подорожает на 35% во втором полугодии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Это связано с тем, что правительство России ранее приняло решение повысить акциз на вино с 1 мая 2024 года с 36 до 108 рублей за литр, то есть в три раза. Кроме того, с 1 августа 2023 года ставка импортной пошлины на вина увеличивается с 12,5% до 20%.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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