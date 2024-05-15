«Импорт 70%»: Армения заменит Европу на цветочных прилавках России

По ее словам, в России можно выращивать все те цветы, что ввозятся из-за границы.



«Сейчас 70% рынка в России - это импортный цветок, но российские фермеры уже предлагают весь ассортимент, кроме субтропической экзотики. Но и по этим позициям предложения, думаю, не за горами. Сейчас все, что мы могли бы выращивать сами, едет из-за границы. Природные ресурсы нам позволяют это делать. Дело за малым - реальная поддержка от государства, а не просто заявления с трибун», - отметила Азарова.

Ранее стало известно, что недорогое вино из Италии, Испании и Франции на полках российских магазинов подорожает на 35% во втором полугодии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Это связано с тем, что правительство России ранее приняло решение повысить акциз на вино с 1 мая 2024 года с 36 до 108 рублей за литр, то есть в три раза. Кроме того, с 1 августа 2023 года ставка импортной пошлины на вина увеличивается с 12,5% до 20%.

