Храм к 300-летию Екатеринбурга могут не успеть построить
Мэрия Екатеринбурга предупредила о возможном затягивании сроков возведения храма святой Екатерины, против строительства которого на месте сквера выступили горожане. Собор планировалось построить к 300-летию основания города, которое будет отмечаться в 2023 году.
Официальный портал администрации сообщает, что проблема заключается в нехватке свободной земли, а также в необходимости согласовывать новые предложенные под строительство варианты. Они должны соответствовать генеральному плану и правилам землепользования и застройки, отмечает RT.
Между тем, согласно утвержденной дорожной карте, ближайшее внесение изменений в генеральный план развития Екатеринбурга возможно только в первом квартале 2020 года. Кроме того, необходимо будет договариваться с собственником земли, поскольку закон не предусматривает возможность изъятия участков под строительство, кроме муниципальных нужд.
Согласно опубликованному на днях опросу ВЦИОМ, 58% жителей Екатеринбурга считают, что собор надо возвести не в сквере, как планировалось, а в другой части города. При этом 75% в принципе считают это место неудачным. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить строительство храма в сквере. Однако мэрия пока не исключает, что вновь включит это место в опросный список. В администрацию уже поступило 7,5 тысяч предложений по вариантам новых площадок.
Как отмечает Ura.ru, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько также считает, что сквер у драмтеатра должен остаться в числе возможных площадок под строительство. Об этом замглавы администрации заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
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