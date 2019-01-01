Храм к 300-летию Екатеринбурга могут не успеть построить

Мэрия Екатеринбурга предупредила о возможном затягивании сроков возведения храма святой Екатерины, против строительства которого на месте сквера выступили горожане. Собор планировалось построить к 300-летию основания города, которое будет отмечаться в 2023 году.

Официальный портал администрации сообщает, что проблема заключается в нехватке свободной земли, а также в необходимости согласовывать новые предложенные под строительство варианты. Они должны соответствовать генеральному плану и правилам землепользования и застройки, отмечает RT.

Между тем, согласно утвержденной дорожной карте, ближайшее внесение изменений в генеральный план развития Екатеринбурга возможно только в первом квартале 2020 года. Кроме того, необходимо будет договариваться с собственником земли, поскольку закон не предусматривает возможность изъятия участков под строительство, кроме муниципальных нужд.