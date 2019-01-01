В Екатеринбурге привлекут общественников для решения конфликта вокруг храма

«Сейчас создаётся общественный совет, куда будут ходить все общественники. И это широкое обсуждение будет о том, где будет храм — либо здесь [на месте сквера], либо в другом месте. Но, если честно, судя по данным опроса, я сомневаюсь, что храм построят на месте сквера. Потому что с каждым днём протестов сторонников сохранения сквера становилось всё больше. Я знаю, что и другие социологические организации проводят опросы. Сейчас совместными усилиями, путём обсуждения, переговоров с привлечением широкого круга общественности мы будем выявлять наиболее оптимальное место, где нужен кафедральный Собор», — рассказал парламентарий.

Ранее в пресс-центре НСН были озвучены предварительные итоги опроса общественного мнения, проведённого исследовательским центром «Диксурс».

Напомним, что в Екатеринбурге с 13 мая в течение недели проходили несанкционированные митинги в защиту сквера у театра драмы. Акции протеста сопровождались массовыми задержаниями и стычками с правоохранителями. Провести опрос мнения жителей по болезненному вопросу власти решили после того, как решение конфликта озвучил президент РФ Владимир Путин. В Кремле отрицают вмешательство главы государства в ситуацию, а также отказываются называть неэффективной работу местных властей. Позже заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов заявил, что решение о месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга было недостаточно проработано.



