В Екатеринбурге привлекут общественников для решения конфликта вокруг храма
Депутат от Свердловской области Максим Иванов заявил НСН, что шансов построить храм на месте сквера у театра драмы практически нет.
В Екатеринбурге создаётся общественный совет для решения конфликта по поводу места строительства храма Святой Екатерины. Об этом в пресс-центре НСН рассказал член комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций, депутат от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, для решения проблемного вопроса будет привлечён самый широкий круг общественных деятелей.
«Сейчас создаётся общественный совет, куда будут ходить все общественники. И это широкое обсуждение будет о том, где будет храм — либо здесь [на месте сквера], либо в другом месте. Но, если честно, судя по данным опроса, я сомневаюсь, что храм построят на месте сквера. Потому что с каждым днём протестов сторонников сохранения сквера становилось всё больше. Я знаю, что и другие социологические организации проводят опросы. Сейчас совместными усилиями, путём обсуждения, переговоров с привлечением широкого круга общественности мы будем выявлять наиболее оптимальное место, где нужен кафедральный Собор», — рассказал парламентарий.
Ранее в пресс-центре НСН были озвучены предварительные итоги опроса общественного мнения, проведённого исследовательским центром «Диксурс».
Напомним, что в Екатеринбурге с 13 мая в течение недели проходили несанкционированные митинги в защиту сквера у театра драмы. Акции протеста сопровождались массовыми задержаниями и стычками с правоохранителями. Провести опрос мнения жителей по болезненному вопросу власти решили после того, как решение конфликта озвучил президент РФ Владимир Путин. В Кремле отрицают вмешательство главы государства в ситуацию, а также отказываются называть неэффективной работу местных властей. Позже заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов заявил, что решение о месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга было недостаточно проработано.
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