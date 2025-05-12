Предложение о налогах для домохозяек или так называемых «мажоров» являются странными и не имеют отношения к развитию экономики, заявил в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов ранее в колонке для РБК предложил ввести фиксированный НДФЛ и взнос в фонд ОМС для неработающих обеспеченных россиян, в том числе домохозяек, детей богатых родителей, рантье и других «профессиональных бездельников». Кирьянов удивился, что такие идеи вообще попадают в СМИ.