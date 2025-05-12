«Кухонная дискуссия!»: Депутат Кирьянов назвал странной идею налога для домохозяек
Предложения о «налогах на тунеядство» периодически обновляются, но они не имеют никакого отношения к социальной справедливости, сказал в эфире НСН Артем Кирьянов.
Предложение о налогах для домохозяек или так называемых «мажоров» являются странными и не имеют отношения к развитию экономики, заявил в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов ранее в колонке для РБК предложил ввести фиксированный НДФЛ и взнос в фонд ОМС для неработающих обеспеченных россиян, в том числе домохозяек, детей богатых родителей, рантье и других «профессиональных бездельников». Кирьянов удивился, что такие идеи вообще попадают в СМИ.
«Такие странные предложения не имеют под собой ни реальной экономической основы, ни законодательной перспективы. Налог для неработающих не просто не нужен, он невозможен в части администрирования, он никакого отношения не имеет к социальной справедливости и, более того, противоречит не только букве, но и духу закона. Что касается детей-мажоров и богатых домохозяек, это рассуждения на уровне какой-то кухонной дискуссии. Я не очень понимаю, почему мы об этом разговариваем в средствах массовой информации, это очень странно. К сожалению, такие идеи периодически обновляются: сегодня это звучит в одной редакции, иногда это звучит, как налог на тунеядство. Но это все вещи, не связанные с реальным течением жизни и с реальным развитием экономики», - подчеркнул депутат.
По его словам, двигаться надо к «обелению» экономики и зарплат россиян.
«Мы боремся за то, чтобы экономика была белой, прозрачной, чтобы люди выходили из серого и черного зарплатного сегмента, и таким образом увеличивали, в том числе, поступления в бюджет. Мы задействуем для этого новейшие достижения. Кроме того, у нас состоялся абсолютно успешный эксперимент с налогом на профессиональный доход, когда миллионы россиян впервые заявили о себе как о налогоплательщиках. Это все меры, которые действительно позволяют и дать дополнительные налоги в бюджет, и обеспечить людей большим уровнем социальной защиты», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсуждает с законодателями план по повышению налогов для миллионеров, которые могут быть увеличены до 39,6%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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