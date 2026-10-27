Грушко заявил о несистемных контактах России и Европы

«Были на полях Генеральной Ассамблеи, и в МИД у нас есть контакты», — указал дипломат.

По словам Грушко, на встречах европейские представители следуют публичной риторике и требуют от России капитуляции, утверждая, что это основа для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, пишет RT.

Как указал замминистра, европейцы считают возможную формулу мира на условиях Москвы «капитуляцией Западной Европы».

Ранее Грушко заявил, что позиция Евросоюза по конфликту вокруг Украины исключает Брюссель из возможных переговоров.

