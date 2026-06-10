«Здесь надо говорить не о том, кому поручать расследовать, а о том, как сохранить то следствие, которое еще хоть немного дышит. На МВД не выделяют достаточно средств, чтобы у сотрудников была нормальная зарплата. Я считаю, это просто вредительство. Зарплата у следователя не может быть в два раза больше, чем у оперативника, например. У всех зарплата на 10-15% максимум отличается, это нормально. Средняя зарплата, например, в Москве у сотрудника патрульно-постовой службы – 85 тысяч рублей, а у сотрудника такого же в кадрах в МВД – 60 тысяч рублей. Это очень мало, а человек обладает секретными сведениями. В регионах у сотрудника ППС и участкового зарплата не превышает 60 тысяч рублей. Поэтому «средняя по больнице» - 70 тысяч рублей, это касается и следователей. И то в этой средней учтены генеральские зарплаты, генеральские премии», - рассказал он.

Также он уверен, что зачастую нечестно распределяются дополнительные выплаты.

«А премии распределяются именно руководителями, зачастую это не всегда честно. Если ты начальнику не понравился, тебе дадут премию в 17 тысяч рублей, а всем остальным – 260 тысяч, у нас был такой случай. Это очень вредно, когда начальник распределяет премии, начальник должен распределять не более 10%, все остальное поровну, либо на общем собрании решать. Люди все знают, кто и как работает. Поэтому народ и бежит из МВД, видят несправедливость», - заключил собеседник НСН.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что в МВД фиксируется огромная текучка кадров. По его словам, начиная с 2020 года из ведомства ушло 350 тысяч человек, при этом «личный состав обновился фактически наполовину», напоминает «Радиоточка НСН».

