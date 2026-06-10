Поровну или по-честному? Как сохранить сотрудников МВД при «вредительской» зарплате
Средняя зарплата сотрудника МВД составляет 70 тысяч рублей, заявил НСН Михаил Пашкин.
Сохранить сотрудников МВД при «вредительской» низкой зарплате можно только путем начисления премий честным путем, заявил глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в разговоре с НСН.
В Казахстане расследование дел о сексуальном насилии будут поручать женщинам-следователям. Нововведение направлено на снижение дополнительной психологической травмы для потерпевших и повышение доверия к следственным органам. Такое решение необходимо и России, поскольку жертвам преступлений гораздо легче рассказывать о произошедшем женщинам, рассказала «Газете.Ru» член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. Пашкин призвал решать другие проблемы.
«Здесь надо говорить не о том, кому поручать расследовать, а о том, как сохранить то следствие, которое еще хоть немного дышит. На МВД не выделяют достаточно средств, чтобы у сотрудников была нормальная зарплата. Я считаю, это просто вредительство. Зарплата у следователя не может быть в два раза больше, чем у оперативника, например. У всех зарплата на 10-15% максимум отличается, это нормально. Средняя зарплата, например, в Москве у сотрудника патрульно-постовой службы – 85 тысяч рублей, а у сотрудника такого же в кадрах в МВД – 60 тысяч рублей. Это очень мало, а человек обладает секретными сведениями. В регионах у сотрудника ППС и участкового зарплата не превышает 60 тысяч рублей. Поэтому «средняя по больнице» - 70 тысяч рублей, это касается и следователей. И то в этой средней учтены генеральские зарплаты, генеральские премии», - рассказал он.
Также он уверен, что зачастую нечестно распределяются дополнительные выплаты.
«А премии распределяются именно руководителями, зачастую это не всегда честно. Если ты начальнику не понравился, тебе дадут премию в 17 тысяч рублей, а всем остальным – 260 тысяч, у нас был такой случай. Это очень вредно, когда начальник распределяет премии, начальник должен распределять не более 10%, все остальное поровну, либо на общем собрании решать. Люди все знают, кто и как работает. Поэтому народ и бежит из МВД, видят несправедливость», - заключил собеседник НСН.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что в МВД фиксируется огромная текучка кадров. По его словам, начиная с 2020 года из ведомства ушло 350 тысяч человек, при этом «личный состав обновился фактически наполовину», напоминает «Радиоточка НСН».
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