«Подальше от холодильника». Пригожин бегает и читает на самоизоляции
Продюсер рассказал НСН, как проводит дни вынужденного затворничества.
Власти Московского региона ввели жесткие меры для борьбы с коронавирусом, обязав жителей к максимальной самоизоляции. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал НСН, как он и его супруга, певица Валерия, проводят дни вынужденного затворничества.
«Сейчас вы меня застали на дорожке. Я уже 14 км иду, со скоростью 6 км/ч, время - 135 минут. И так практически каждый день. В среднем хожу 90 минут в день. Иногда бегаю. Валерия тоже занимается спортом. Нужно поддерживать себя в форме, потому что пока сидишь дома от холодильника не отходишь. Еще книгу читаю, очень интересную, рекомендую. «Исповедь экономического убийцы», Джон Перкинс. Бестселлер «Нью-Йорк Таймс». Валерия просыпается в 9 часов, как на работу. Занимается английским, уроками вокала. Смотрим какие-то фильмы, сериалы. Так мы почти неделю уже», - рассказал он.
Пригожин предложил мэрии довольно радикальную меру по нормализации жизни.
«Желаю скорее выздороветь всем, кто заболел. Желаю, чтобы это все скорее закончилось и мы вернулись к нормальной жизни. Призываю власти Москвы скорее закрыть метро. Потому что огромное количество самодуров. Если граждане не будут разумными, мозг свой на место не поставят, мы долго будем выходить из этого кризиса», - добавил Пригожин.
Ранее в эфире НСН певец и музыкант Юрий Лоза рассказал, как «убивает» время.
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