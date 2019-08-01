«Хотели как лучше». Названы причины самых ужасных способов расставания

Пользователи американского сайта Reddit поделились самыми ужасными способами расставания. В обсуждении из десяти тысяч комментариев участники дискуссии сошлись на том, что один из худших способов сообщить о разрыве — полное игнорирование партнёра. Не меньше возмущения вызвали истории с расставанием с помощью СМС или даже нотариально заверенного письма. Ещё часть аудитории назвала подлым обманом попытку поставить точку в отношениях в разгар романтичного путешествия или прогулки. По их мнению, это нечестно, проводить с почти бывшей любовью время, заранее зная о финале love story.

Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в эфире НСН объяснил поведение людей, ненароком причиняющих боль своим половинкам при разрыве. Нередко, по его словам, действует старинный принцип, закрепившийся в массовом сознании крылатым выражением Черномырдина — хотели как лучше, получилось как всегда.

«Как правило, истории с самым худшим расставанием оказываются попыткой сделать, как лучше. То есть, мужчина везёт женщину в последний раз погулять, чтобы сначала компенсировать то, что он с ней расстанется. Это частая мужская история, которая связана с тем, что не очень понимают мужчины женскую психику. Самое жестокое из того, о чём мне говорят клиентки — это, когда мужчина просто пропадает. Они потом долгое время мучаются, потому что для них это неясно. Поэтому у меня есть пожелание ко всем мужчинам: назовите ей причину, если её нет, придумайте. “У меня появилась другая” — это им будет понятно. Просто у мужчин другая история — они предпочли бы не знать, если у них появился конкурент. Мужчина действует, исходя из своих подходов, в этом основная проблема», — заметил психолог.