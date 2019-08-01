«Хотели как лучше». Названы причины самых ужасных способов расставания
Клинический психолог объяснил НСН, что чаще всего бывшие любовники не желают причинить боль друг другу при разрыве.
Пользователи американского сайта Reddit поделились самыми ужасными способами расставания. В обсуждении из десяти тысяч комментариев участники дискуссии сошлись на том, что один из худших способов сообщить о разрыве — полное игнорирование партнёра. Не меньше возмущения вызвали истории с расставанием с помощью СМС или даже нотариально заверенного письма. Ещё часть аудитории назвала подлым обманом попытку поставить точку в отношениях в разгар романтичного путешествия или прогулки. По их мнению, это нечестно, проводить с почти бывшей любовью время, заранее зная о финале love story.
Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в эфире НСН объяснил поведение людей, ненароком причиняющих боль своим половинкам при разрыве. Нередко, по его словам, действует старинный принцип, закрепившийся в массовом сознании крылатым выражением Черномырдина — хотели как лучше, получилось как всегда.
«Как правило, истории с самым худшим расставанием оказываются попыткой сделать, как лучше. То есть, мужчина везёт женщину в последний раз погулять, чтобы сначала компенсировать то, что он с ней расстанется. Это частая мужская история, которая связана с тем, что не очень понимают мужчины женскую психику. Самое жестокое из того, о чём мне говорят клиентки — это, когда мужчина просто пропадает. Они потом долгое время мучаются, потому что для них это неясно. Поэтому у меня есть пожелание ко всем мужчинам: назовите ей причину, если её нет, придумайте. “У меня появилась другая” — это им будет понятно. Просто у мужчин другая история — они предпочли бы не знать, если у них появился конкурент. Мужчина действует, исходя из своих подходов, в этом основная проблема», — заметил психолог.
Прощальные письма, записки и другие способы сообщить о том, что всё кончено, дистанционно, по его словам, говорят о безответственности автора такого послания. Более того, пресловутая «несчастная любовь», от которой страдают люди во время разрыва, чаще всего оказывается лишь зависимостью, от которой надо избавляться.
«История с письмами — тоже чаще встречается у мужчин. Это проявление эгоизма, когда оправдываются тем, что не хотят причинять боль — “Зачем, она будет плакать, пусть лучше прочитает и всё поймёт”. На самом деле, это уход от ответственности. Само страдание при расставании с близким человеком многие считают признаком любви, а на самом деле это признак зависимости», — подметил Хорс.
У представительниц прекрасного пола тоже есть свои ноу-хау по части расставаний, добавил психолог. Так, часто, желая выместить всю горечь от неудавшегося романа, женщина оскорбляет своего бывшего спутника, давя на болевые точки мужского самолюбия. Чтобы не пойти на поводу и не погрязнуть в болезненных переживаниях, мужчине понадобится внутренняя работа над собой.
«Мужчин унижают расставания с уничижительными характеристиками: “Я ухожу, потому что ты не мужик”, “Ты плох в постели” и так далее. Такие оскорбления очень болезненны, и поскольку у мужчины нет возможности реабилитироваться с этой женщиной, он будет хуже это переносить. Рецепт избавления: не привязывать своё самолюбие к оценкам других людей, даже близких. Лучше, чтобы этим с детства занимались родители, хотя именно они чаще делают наоборот. Если не повезло, значит, надо задавать себе вопросы, почему вдруг мнение одного человека обо мне обязательно правильное? Почему мне обязательно надо ему доказать обратное? Это внутренняя рационализация травмы», — заключил Михаил Хорс.
Ранее в эфире НСН семейный психолог Наталья Панфилова рассказала о самых частых причинах разводов в России. Разбить любовную лодку, по её словам, может по-прежнему быт — например, его бедность, и, конечно же, измены.
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