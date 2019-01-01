200 причин. Сексолог объяснил тягу людей к интиму
Врач-сексолог рассказал НСН, зачем занимаются любовью мужчины и женщины.
Опрос трёх тысяч пользователей секс-игрушек показал, зачем люди занимаются сексом. Компания-производитель игрушек для взрослых выяснила, что большинство респондентов предаются страсти вовсе не для удовольствия. Так, 49% опрошенных ответили, что хотят укрепить отношения, 45% — чтобы улучшить настроение, а 43% — дабы справиться со стрессом. Ещё 33% сказали, что улучшают таким образом сон, а четверть опрошенных, что для них это способ укрепить психическое здоровье.
В эфире НСН врач-сексолог Александр Полеев подтвердил основную причину занятия любовью, однако уточнил, что она движет в основном семейными людьми. Те, кто носит статус «свободен», в большей степени видят в сексе источник наслаждения.
«Если говорить о серьёзных исследованиях, а они есть, то нужно разделить: зачем занимаются сексом люди, состоящие в отношениях, и зачем те, кто свободен. В первом случае, действительно, речь идёт об укреплении отношений и наслаждении. А огромное число людей занимается сексом без всякой перспективы женитьбы, перехода к долгосрочным отношениям, что называется “секс ради секса” — без обязательств, для удовольствия», — рассказал Полеев.
Но и тут есть нюансы. Оказывается, есть различия в подходах к сексу и на гендерном уровне. Если мужчина за счёт интимной близости самоутверждается, то женщина чаще пытается завязать отношения, отметил собеседник НСН.
«На самом деле, самоутверждение и символическое доминирование на подсознательном уровне — очень важная часть секса, для мужчин. В супружеских отношениях она уходит на дальний план, потому что там уже есть другие способы доминирования. Но если говорить о встречах — с перспективой, без неё, то, конечно, символическое доминирование — мотив номер один. Бессознательный, конечно, а сознательный — получение удовольствия и снятие сексуального напряжения», — рассказал сексолог.
Представительницы же прекрасного пола видят в сексе возможность удержать своего партнёра.
«У женщин чаще встречается ориентация на отношения — попытка с помощью секса завязать отношения, и второе — достичь оргазма. Опять-таки, очень разные причины у женщин, которые состоят в отношениях и тех, кто не состоит. Первые символически поддерживают их получением наслаждения, оргазма, и, кстати, подчинением. Вторые же стараются прежде всего показать свою красоту, умелость, это вопросы самоутверждения. Большинство женщин мечтает, чтобы после секса малознакомый мужчина относился к ней лучше, чем до секса. И они, кстати, меньше думают о себе и больше о партнёре», — отметил Полеев.
В целом же, по его словам, стереотипные представления о том, что секс – источник удовольствия, ошибочны. И если уж на то пошло, в каждом отдельном случае будет свой мотив.
«Настоящие сексологи, группа Басса, например, выделают около 200 причин для секса. Первые десять из них, как правило, являются равноценными, то есть, встречаются в большом количестве случаев. А вообще, это вопрос очень индивидуальный. Но господствующее представление о том, что главное в сексе наслаждение, для мужчин, оно неправильное. Масса людей не получает чисто физического удовольствия. Ими движут другие причины», — заключил сексолог.
Напомним, ранее врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН рассказал, как погода влияет на сексуальную жизнь обитателей столичного региона. Кроме того, он назвал самые подходящие для интима метеоусловия.
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