200 причин. Сексолог объяснил тягу людей к интиму

Опрос трёх тысяч пользователей секс-игрушек показал, зачем люди занимаются сексом. Компания-производитель игрушек для взрослых выяснила, что большинство респондентов предаются страсти вовсе не для удовольствия. Так, 49% опрошенных ответили, что хотят укрепить отношения, 45% — чтобы улучшить настроение, а 43% — дабы справиться со стрессом. Ещё 33% сказали, что улучшают таким образом сон, а четверть опрошенных, что для них это способ укрепить психическое здоровье.

В эфире НСН врач-сексолог Александр Полеев подтвердил основную причину занятия любовью, однако уточнил, что она движет в основном семейными людьми. Те, кто носит статус «свободен», в большей степени видят в сексе источник наслаждения.

«Если говорить о серьёзных исследованиях, а они есть, то нужно разделить: зачем занимаются сексом люди, состоящие в отношениях, и зачем те, кто свободен. В первом случае, действительно, речь идёт об укреплении отношений и наслаждении. А огромное число людей занимается сексом без всякой перспективы женитьбы, перехода к долгосрочным отношениям, что называется “секс ради секса” — без обязательств, для удовольствия», — рассказал Полеев.