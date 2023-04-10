«Хорошо работают»: Федерация мигрантов призвала поблагодарить силовиков

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел с участием мигрантов. Он отметил, что в прошлом году было возбуждено 4729 дел о преступлениях, что в три раза превышает показатели 2021 года.

«Со стопроцентной уверенностью можно сказать только одно: у нас с каждым годом все лучше и лучше технически оснащаются правоохранительные органы. Поэтому, может быть, вопрос не в том, что больше совершаются преступления, а больше выявляется, раскрывается и попадает в статистику. Поэтому здесь очень сложно понять: это вопрос совершения или вопрос выявления. Но озвученная статистика говорит о том, что в целом силовики работают хорошо, и надо их поблагодарить за это», - сказал собеседник.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что идея ввести в России миграционный сбор актуальна в случае, если тот будет стоить порядка тысячи рублей, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

