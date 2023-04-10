«Хорошо работают»: Федерация мигрантов призвала поблагодарить силовиков
Большая раскрываемость преступлений связана не с возросшим количеством инцидентом, а возросшими техническими возможностями силовиков, заявил НСН Вадим Коженов.
Озвученная главой СК Александром Бастрыкиным статистика о раскрытии преступлений среди мигрантов говорит о том, что стражи порядка стали работать более эффективно, в том числе благодаря прогрессу в техническом плане, рассказал НСН президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел с участием мигрантов. Он отметил, что в прошлом году было возбуждено 4729 дел о преступлениях, что в три раза превышает показатели 2021 года.
«Со стопроцентной уверенностью можно сказать только одно: у нас с каждым годом все лучше и лучше технически оснащаются правоохранительные органы. Поэтому, может быть, вопрос не в том, что больше совершаются преступления, а больше выявляется, раскрывается и попадает в статистику. Поэтому здесь очень сложно понять: это вопрос совершения или вопрос выявления. Но озвученная статистика говорит о том, что в целом силовики работают хорошо, и надо их поблагодарить за это», - сказал собеседник.
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что идея ввести в России миграционный сбор актуальна в случае, если тот будет стоить порядка тысячи рублей, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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