Хоркина: Надеюсь, клинические испытания вакцины от COVID-19 дадут результат

В Минздраве сообщили, что решение о вакцинации детей от коронавируса будет принято по итогам клинических исследований вакцин. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина в эфире НСН предложила не торопить события, надеясь, что все клинические испытания дадут положительный результат.