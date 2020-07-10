Хоркина: Надеюсь, клинические испытания вакцины от COVID-19 дадут результат
В Минздраве сообщили, что решение о вакцинации детей от коронавируса будет принято по итогам клинических исследований вакцин. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина в эфире НСН предложила не торопить события, надеясь, что все клинические испытания дадут положительный результат.
«Я, как и многие россияне, жду эту вакцину, которая нам поможет в борьбе с коронавирусом. Не будем торопить события, очень надеюсь, что все клинические исследования дадут положительный результат, и лекарство будет создано», – отметила она.
Кроме того, двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина в эксклюзивном интервью НСН обрадовалась грядущему возвращению болельщиков в количестве 50 процентов от максимального заполнения трибун. Она подчеркнула, что зрители имеют особую роль в достижении наград спортсменов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru