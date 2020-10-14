Хоркина: коронавирус изуродовал нашу жизнь

«Я надеюсь, что мы сможем найти самое эффективное противоядие от этой страшной болезни, потому что коронавирус изуродовал нашу жизнь, многие семья потеряли родных и близких. Поэтому я надеюсь и искренне верю, что наша вакцина победит эту болезнь», – отметила она.

Ранее Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную Центром Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат получил название «Спутник V».

Кроме того, Светлана Хоркина в эксклюзивном интервью НСН поддержала идею журналиста Владимира Познера ввести штрафы до 50 тысяч рублей для нарушителей масочного режима.

