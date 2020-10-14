Хоркина: коронавирус изуродовал нашу жизнь
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в эфире НСН выразила надежду, что одна из российских вакцин станет эффективным противоядием от коронавируса.
Власти планируют зарегистрировать вакцину центра «Вектор» от COVID-19 до конца недели, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина в разговоре с НСН выразила надежду, что один из российских препаратов станет эффективным противоядием от коронавируса.
«Я надеюсь, что мы сможем найти самое эффективное противоядие от этой страшной болезни, потому что коронавирус изуродовал нашу жизнь, многие семья потеряли родных и близких. Поэтому я надеюсь и искренне верю, что наша вакцина победит эту болезнь», – отметила она.
Ранее Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную Центром Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат получил название «Спутник V».
Кроме того, Светлана Хоркина в эксклюзивном интервью НСН поддержала идею журналиста Владимира Познера ввести штрафы до 50 тысяч рублей для нарушителей масочного режима.
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