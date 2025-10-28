Вася Обломов закрыл бизнес в России

Музыкант Вася Обломов (настоящее имя Василий Гончаров, признан в РФ иноагентом) закрыл бизнес в России. Об этом со ссылкой на данные «БИР-Аналитик» сообщает РИА Новости.

СМИ: Бузова закрыла свою компанию из-за убытков в 100 млн рублей

Исполнитель зарегистрировал ИП в апреле 2012 года. Как пишет RT, основным видом деятельности были указаны звукозапись и издание музыкальных произведений.

«Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения», — говорится в сообщении.

Ранее в России закрыли принадлежащее музыканту Андрею Макаревичу (признан в РФ иноагентом) ООО «Философия ненасилия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

