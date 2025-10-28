Лукашенко допустил приостановку размещения «Орешника» в Белоруссии

Белоруссия может приостановить размещение российского ракетного комплекса «Орешник», заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом он рассказал во время Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Как отметил политик, размещение такого вооружения в Белоруссии — ответ на эскалацию в регионе.

«Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об "Орешнике" приостановятся», — подчеркнул глава республики.

Лукашенко обратил внимание, что ряд стран Европы запланировали развертывание ракетных комплексов средней дальности. По его словам, некоторые хотят решить свои проблемы посредством перевода экономики на военные рельсы. Лукашенко призвал остановить гонку вооружений, предупредив о катастрофических последствиях.

Ранее госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что республика получит комплекс «Орешник» к концу текущего года.

