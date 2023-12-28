На Ставрополье сильный ветер разрушил резиденцию Деда Мороза
Сильный порывистый ветер разрушил резиденцию Деда Мороза и Снегурочки Георгиевске Ставропольского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Андрей Зайцев.
Резиденция располагалась на городской площади. Было принято решение прекратить ее работу, уточнил чиновник.
В Ставропольском крае действует штормовое предупреждение. Порывы ветров местами достигают 30 метров в секунду. В нескольких районах оборвались линии электропередачи, повреждена кровля зданий.
Ранее житель Челябинска в костюме Деда Мороза сорвался с 24 этажа. Мужчина не выжил, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru