«Холод и несбывшиеся мечты»: В России началось весеннее обострение

К началу весны наступает моральное и физическое истощение, усугубляющееся разочарованием из-за отсутствия позитивных перемен, сказал в эфире НСН Владимир Файнзильберг.

Длинная зима и несбывшиеся ожидания счастья приводят россиян к «весеннему обострению», объяснил в интервью НСН врач-психиатр, доцент Института психоанализа Владимир Файнзильберг.

«Настроение колеблется в зависимости от ситуации, чувств и даже солнечных лучей. Есть разные точки зрения. Например, то, что люди, планируя новый год, ожидают какие-то изменения в жизни, что все улучшится и все получится. Но проходит год, все остается на месте и люди испытывают разочарование. Такая точка зрения даже доказывается статистически. В конце зимы – начале весны чаще встречаются попытки суицида. Весна, солнце, зелень, цветы – на этом фоне люди хотят подтверждения ожиданий позитивного. Если этого не происходит, они обращаются к специалистам, чтобы получить заряд и толчок для жизни», - сказал Файнзильберг.
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По его словам, длительные холода и отсутствие солнца также расшатывают психику россиян.

«Весеннее обострение является следствием совокупности ряда факторов. При этом у примерно 20% людей обострения происходят осенью или летом. Это связано с годичными колебаниями настроения, но играет роль и длинная зима. Отсутствие солнца, длительные холода вызывают спад настроения и тонуса организма. К началу весны происходят истощение. Не зря говорят, что летом надо набраться витаминов, чтобы пережить зиму. Обращения к терапевтам и психологам в конце зимы – начале весны происходят более интенсивно. Конкретно у меня в январе и феврале обращений пациентов на четверть больше, чем в декабре, в начале марта их количество будет расти, в мае начнется спад, который будет продолжаться летом, а осенью вновь начнется рост», - заключил собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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