«Прессинг и молчание»: Родителям объяснили, как спасти психику подростков
Наиболее актуальными патологиями подростков сегодня являются неправильное питание, половая идентификация и легкое отношение к суицидальному поведению, сказала в эфире НСН Александра Бархатова.
Психологические проблемы подростков связаны с влиянием СМИ и интернета, при этом нельзя игнорировать их молчание, объяснила в интервью НСН главный научный сотрудник Научного центра психического здоровья Минобрнауки, врач-психиатр высшей категории Александра Бархатова.
Гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Светлана Шпорт ранее заявила, что психическими расстройствами, в том числе депрессией, страдают 4 млн россиян.
«Подростки меняются. Меняются ценности, мировоззрение, взгляд на условия, в которых они пребывают. Конечно, они стали сложнее. Их патологии, которые сейчас наиболее актуальны, - это нарушение пищевого поведения, нарушения половой идентификации, - очень часто связаны с внешним прессингом, которые они получают из СМИ, интернета и других источников. Сейчас они проще относятся и к суицидальному поведению», - сказала Бархатова.
Она объяснила родителям, как действовать в подозрительной ситуации.
«Как уберечь ребенка? Прежде всего, с ним надо разговаривать и выяснять, почему. Если ребенок не разговаривает, нужно обращать на это внимание и вести его к специалисту, беседовать с учителями и школьными психологами», - заключила собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что в Уфе оштрафовали родителей 15-летней девушки, решившей превратить свой День рождения в подобие «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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