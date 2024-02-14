«Прессинг и молчание»: Родителям объяснили, как спасти психику подростков

Психологические проблемы подростков связаны с влиянием СМИ и интернета, при этом нельзя игнорировать их молчание, объяснила в интервью НСН главный научный сотрудник Научного центра психического здоровья Минобрнауки, врач-психиатр высшей категории Александра Бархатова.

Гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Светлана Шпорт ранее заявила, что психическими расстройствами, в том числе депрессией, страдают 4 млн россиян.