Американистов хватает: Чупрыгин ответил Дугину на создание курса «вестернологии»

Директор учебно-научного центра, философ Александр Дугин ранее сообщил, что в Высшей политической школе имени Ивана Ильина при РГГУ разработали первую версию курса «вестернологии». По его словам, он задался вопросом, почему в РФ есть востоковеды, но нет «западоведов». Чупрыгин отметил, что в России существует множество различных институтов.



«У нас еще с Советского Союза существуют институт США, институт Канады, европейский институт. Я не вижу большой необходимости создавать какое-то новое направление. У нас есть очень сильная научная база по этому поводу, которая, кстати, всегда была впереди планеты всей. Думаю, у нас еще остался методологический багаж. Ну, хочет что-то сделать мужик - пусть сделает», - сказал собеседник НСН.

Ранее ректор Государственного университета управления Владимир Строев в разговоре с НСН отметил, что при сохранении интереса к социально-гуманитарным направлениям, юриспруденции и связям с общественностью, растет спрос на такие специальности, как IT и информатика, передает «Радиоточка НСН».

