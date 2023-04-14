Эксперт заявил, что профилактировать тяжкие преступления среди мигрантов сложно
В России почти нет организаций, которые бы оказывали серьезное влияние на поведение мигрантов, отметил в эфире НСН Вадим Коженов.
Тяжкие и особо тяжкие преступления среди мигрантов в России крайне сложно профилактировать, заявил экс-президент ликвидированной Федерации мигрантов России, независимый эксперт Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«Когда идет пятикратный рост преступлений... Тут даже не понятно, что делать. Безусловно, это вызывает очень сильную обеспокоенность. Когда было несколько массовых драк, мы понимали почему, можно было как-то это профилактировать. Когда идут тяжкие и особо тяжкие преступления… Как это профилактировать? Есть отдельные энтузиасты, наша Федерация была… Знаю четырех, пятерых человек, которые занимаются в своей диаспоре, кто-то работает между диаспорами. Но сказать, что их работа оказывает серьезное влияние на мигрантов, не могу», - сказал Коженов.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью «Интерфаксу» о пятикратном росте числа дел против мигрантов по тяжким статьям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru