Эксперт заявил, что профилактировать тяжкие преступления среди мигрантов сложно

«Когда идет пятикратный рост преступлений... Тут даже не понятно, что делать. Безусловно, это вызывает очень сильную обеспокоенность. Когда было несколько массовых драк, мы понимали почему, можно было как-то это профилактировать. Когда идут тяжкие и особо тяжкие преступления… Как это профилактировать? Есть отдельные энтузиасты, наша Федерация была… Знаю четырех, пятерых человек, которые занимаются в своей диаспоре, кто-то работает между диаспорами. Но сказать, что их работа оказывает серьезное влияние на мигрантов, не могу», - сказал Коженов.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью «Интерфаксу» о пятикратном росте числа дел против мигрантов по тяжким статьям.

