Эксперт рассказал, как избавиться от платных подписок на мобильном
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в эфире «Радио 1» рассказал, как защититься от непрошеных мобильных подписок.
По словам Зыкова, пользователи мобильных устройств часто сталкиваются с проблемой незаконного подключения платных подписок. Бороться с ними поможет так называемый контактный счёт: эта мера предусмотрена законодательством и позволяет разделить счёт мобильного телефона. Одна часть счёта будет использоваться для оплаты связи, вторая — для дополнительных платных услуг.
«И если на контентном счёте у вас ноль, то никакой платный сервис вам подключить не смогут», – добавил Владимир Зыков.
Чтобы подключить контентный счёт, необходимо подать соответствующее заявление в офис оператора связи. Если не пополнять счёт, недобросовестные провайдеры не смогут подключить никаких дополнительных услуг.
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров добавил, что контентный счёт — самая надёжная защита от нежелательных подписок. Однако многие операторы вводят также многоступенчатую подписку на платные сервисы, чтобы пользователи не сталкивались со «случайно» подключенными услугами.
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