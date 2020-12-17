Эксперт рассказал, как избавиться от платных подписок на мобильном

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в эфире «Радио 1» рассказал, как защититься от непрошеных мобильных подписок.

По словам Зыкова, пользователи мобильных устройств часто сталкиваются с проблемой незаконного подключения платных подписок. Бороться с ними поможет так называемый контактный счёт: эта мера предусмотрена законодательством и позволяет разделить счёт мобильного телефона. Одна часть счёта будет использоваться для оплаты связи, вторая — для дополнительных платных услуг.

«И если на контентном счёте у вас ноль, то никакой платный сервис вам подключить не смогут», – добавил Владимир Зыков.

Чтобы подключить контентный счёт, необходимо подать соответствующее заявление в офис оператора связи. Если не пополнять счёт, недобросовестные провайдеры не смогут подключить никаких дополнительных услуг.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров добавил, что контентный счёт — самая надёжная защита от нежелательных подписок. Однако многие операторы вводят также многоступенчатую подписку на платные сервисы, чтобы пользователи не сталкивались со «случайно» подключенными услугами.

