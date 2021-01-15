СМИ: мобильная связь может подорожать на 15 процентов

Стоимость услуг сотовой связи в 2021 году может вырасти на 15-16% в связи с коронавирусом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогнозы аналитиков агентства Content Review.

Отмечается, что из-за пандемии сотовые операторы вынуждены были увеличить расходы. В итоге дополнительные затраты и недополученная выручка в первом полугодии 2020 года достигла 30 млрд рублей. В частности, в период карантина сотовые компании потеряли доход от международного роуминга, отмечает Ura.ru.