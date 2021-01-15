СМИ: мобильная связь может подорожать на 15 процентов

Стоимость услуг сотовой связи в 2021 году может вырасти на 15-16% в связи с коронавирусом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогнозы аналитиков агентства Content Review.

Отмечается, что из-за пандемии сотовые операторы вынуждены были увеличить расходы. В итоге дополнительные затраты и недополученная выручка в первом полугодии 2020 года достигла 30 млрд рублей. В частности, в период карантина сотовые компании потеряли доход от международного роуминга, отмечает Ura.ru.

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Кроме того, на повышение стоимости услуг сотовой связи оказывают влияние нововведения государства - операторы компенсируют свои траты на их реализацию за счет пользователей.

Руководитель агентства Сергей Половников заявил, что, скорее всего, рост цен будет неравномерным. Меньше всего изменения затронут базовые услуги, а сильнее всего подорожание скажется на дополнительных услугах и на тарифах средней и высокой категории — примерно на 500–900 рублей, пишет «Газета.ру».

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
ТЕГИ:Мобильная СвязьСотовые Операторы
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