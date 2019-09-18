Хирурги борются за жизнь раненого в Москве полицейского
Врачи московской больницы борются за жизнь сотрудника полиции, раненого в перестрелке у станции метро "Рязанский проспект" на юго-востоке столицы.
Как сообщает Интерфакс, у пострадавшего серьезное огнестрельное ранение в шею и живот, он потерял много крови. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Ранее сообщалось, что в столице задержан сотрудник патрульно-постовой службы, открывший огонь по двум полицейским при попытке задержать его по подозрению во взятке. Один погиб, второй госпитализирован с тяжелыми ранениями.
По данным агентства, в настоящее время планируется допрос задержанного. На месте происшествия работают следователи.
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