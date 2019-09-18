Хирурги борются за жизнь раненого в Москве полицейского

Врачи московской больницы борются за жизнь сотрудника полиции, раненого в перестрелке у станции метро "Рязанский проспект" на юго-востоке столицы.

Как сообщает Интерфакс, у пострадавшего серьезное огнестрельное ранение в шею и живот, он потерял много крови. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что в столице задержан сотрудник патрульно-постовой службы, открывший огонь по двум полицейским при попытке задержать его по подозрению во взятке. Один погиб, второй госпитализирован с тяжелыми ранениями.

По данным агентства, в настоящее время планируется допрос задержанного. На месте происшествия работают следователи.