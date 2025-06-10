Трамп: Китай годами обворовывал США
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что получает хорошие сигналы о ходе торговых переговоров с Пекином, которые проходят в Лондоне.
По его словам, Китай остаётся непростым партнёром для диалога. Президент подчеркнул, что Вашингтон стремится «открыть Китай», так как это будет «замечательно и для Китая, и для всего мира».
Трамп указал, что Китай годами обворовывал США, а предыдущие президенты не решались с этим бороться.
Ранее стало известно, что Трамп в переговорах с Китаем делает акцент на экономике и торговле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru