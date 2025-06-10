Трамп: Китай годами обворовывал США

По его словам, Китай остаётся непростым партнёром для диалога. Президент подчеркнул, что Вашингтон стремится «открыть Китай», так как это будет «замечательно и для Китая, и для всего мира».

Трамп указал, что Китай годами обворовывал США, а предыдущие президенты не решались с этим бороться.

Ранее стало известно, что Трамп в переговорах с Китаем делает акцент на экономике и торговле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

