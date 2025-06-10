Якубович стал лауреатом премии «ТЭФИ-2025» с программой «Поле чудес»
10 июня 202500:16
Российский телеведущий Леонид Якубович с программой «Поле чудес» стал победителем национальной премии «ТЭФИ – 2025» в номинации «Легендарные телевизионные программы», сообщает РИА Новости.
Мероприятие состоялось в Москве. Ведущий сообщил, что считает справедливым отдать статуэтку генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту.
Также премию «ТЭФИ» получил фильм погибшего в зоне СВО военкора Семена Еремина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru