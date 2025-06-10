СМИ: В МИД Казахстана ожидают разъяснений от Украины по атаке на КТК
В Казахстане ожидают разъяснений от Украины по поводу нападения на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает ТАСС.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров. Он предложил перенаправить этот вопрос украинской стороне.
Отмечается, что информация была передана в Киев по дипломатическим каналам.
Ранее в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили, что после атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» транспортировка нефти в систему КТК в ближайшей перспективе невозможна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru