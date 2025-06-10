СМИ: В МИД Казахстана ожидают разъяснений от Украины по атаке на КТК

В Казахстане ожидают разъяснений от Украины по поводу нападения на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает ТАСС.

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Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров. Он предложил перенаправить этот вопрос украинской стороне.

Отмечается, что информация была передана в Киев по дипломатическим каналам.

Ранее в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили, что после атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» транспортировка нефти в систему КТК в ближайшей перспективе невозможна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скрин youtube.com
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