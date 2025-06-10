Трамп заявил, что не знает, принимал ли Маск наркотики в Белом доме

Президент выразил надежду, что такого не происходило. «Я желаю ему всего наилучшего, понимаете, у нас были хорошие отношения, и я просто желаю ему всего наилучшего», - указал Трамп.

Ранее Трамп связал «сумасшедшее» поведение бизнесмена с тем, что он якобы употребляет наркотические вещества. Маск якобы начал активнее принимать запрещенные вещества, когда стал одним из ближайших соратников Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

