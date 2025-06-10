Трамп заявил, что не знает, принимал ли Маск наркотики в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что достоверно не знает, принимал ли его соратник и миллиардер Илон Маск наркотики в Белом доме.

СМИ: Трамп вновь называл Маска наркоманом

Президент выразил надежду, что такого не происходило. «Я желаю ему всего наилучшего, понимаете, у нас были хорошие отношения, и я просто желаю ему всего наилучшего», - указал Трамп.

Ранее Трамп связал «сумасшедшее» поведение бизнесмена с тем, что он якобы употребляет наркотические вещества. Маск якобы начал активнее принимать запрещенные вещества, когда стал одним из ближайших соратников Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Страница Илона Маска в соцсети X
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