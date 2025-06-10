Режим «Ковёр» ввели во всех аэропортах Москвы

Воздушные гавани не принимают самолёты на посадку и вылет. Как минимум один рейс «Турецких авиалиний» с посадкой во Внуково ушёл на запасной аэродром. Также на посадку в Санкт-Петербург отправлен рейс авиакомпании «Пегасус», который летел из Антальи. Ещё три рейса ушли на запасной аэродром. Один из летел из Шарм-эш-Шейха, а остальные из Антальи.

Ранее очевидцы сообщали о звуках взрывов в подмосковных городах Раменское, Жуковский и Домодедово.

До этого в Воронежской области после падения БПЛА поврежден газопровод, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

