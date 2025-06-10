Режим «Ковёр» ввели во всех аэропортах Москвы
Во всех аэропортах Москвы введен план «Ковёр» — в «Домодедово», «Шереметьево», «Жуковский» и «Внуково», сообщает Telegram-канал Mash.
Воздушные гавани не принимают самолёты на посадку и вылет. Как минимум один рейс «Турецких авиалиний» с посадкой во Внуково ушёл на запасной аэродром. Также на посадку в Санкт-Петербург отправлен рейс авиакомпании «Пегасус», который летел из Антальи. Ещё три рейса ушли на запасной аэродром. Один из летел из Шарм-эш-Шейха, а остальные из Антальи.
Ранее очевидцы сообщали о звуках взрывов в подмосковных городах Раменское, Жуковский и Домодедово.
До этого в Воронежской области после падения БПЛА поврежден газопровод, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru